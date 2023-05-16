العالم اليوم - بعد التصدي للهجمات الروسية.. انفجارات تهز كييف

انتم الان تتابعون خبر بعد التصدي للهجمات الروسية.. انفجارات تهز كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 08:16 صباحاً - ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيليغرام: "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي".

وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

وأضاف في منشور منفصل أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وسبق أن أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.