رئيس الوزراء الكندى يبدأ رحلة إلى آسيا تستغرق أسبوعا

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو رحلة إلى آسيا، تستغرق أسبوعًا، مستهلًا إياها بالتوجه إلى سول، عاصمة كوريا الجنوبية، كما يعتزم حضور قمة قادة مجموعة السبع فى اليابان.





تأتى هذه الرحلة فى وقت يواجه فيه العالم تهديدات أمنية وعدم استقرار اقتصادى، ومن المتوقع أن يصل ترودو إلى سول ويبقى هناك من اليوم حتى 18 مايو الجارى، كما من المقرر أيضًا أن يحضر قمة قادة مجموعة السبع فى هيروشيما، اليابان، بين 19 و21 مايو الجارى.

وذكرت الحكومة اليابانية، بوصفها المضيفة لمجموعة السبع، إنها اختارت أن تكون القمة فى هيروشيما لترمز إلى "التزامها بالسلام" خلال فترة زمنية تتزايد فيها مخاطر أسلحة الدمار الشامل والحرب المستمرة فى أوكرانيا.

كما أن رحلة ترودو تأتى فيما يواصل تضخم الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة زعزعة الاقتصادات، لا سيما فى نصف الكرة الجنوبى.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية ترغب فى تقليل اعتمادها على الصين فى قطاع الطاقة وتبحث عن إمدادات جديدة من الغاز الطبيعى المسال، وكندا ممن جانبها مهتمة جداً بالاستفادة من فرصة الأعمال هذه.

وتستعد كندا لإكمال مشروع كبير يتيح تصدير الغاز الطبيعى المسال من مرفأ كيتيمات فى بريتيش كولومبيا ابتداءً من عام 2025 حسب التوقعات. وتمتلك شركات يابانية وكورية جنوبية 20% من هذا المشروع.