ماكرون: لا نشن حربا على روسيا بل نساعد أوكرانيا على المقاومة

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، خلال مقابلة تليفزيونية بثت مباشرة على قناة "TF1" الفرنسية: "موقف فرنسا لم يتغير، فنحن لا نشن حربا على روسيا، بل نساعد أوكرانيا على مقاومة المهاجم الروسى، ما يعنى أننا لا نقدم أسلحة تسمح بالوصول إلى الأراضى الروسية أو مهاجمة روسيا".

جاء هذا اللقاء فى اليوم التالى من استقبال ماكرون للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى قصر الإليزيه، مشيرا إلى أن "استراتيجية فرنسا بسيطة، وهى مساعدة أوكرانيا على المقاومة وعلى تنظيم صفوفها لهجوم مضاد فى الوقت الذى تختاره، حتى تتمكن من إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات وفى ظل الظروف التى تختارها، من أجل بناء سلام مستدام لها".

ولفت ماكرون إلى أن فرنسا زودت أوكرانيا بالعديد من الذخيرة والمركبات المدرعة مثل مدافع "قيصر" والدبابات من طراز "AMX-10RC"، وتدريب القوات الأوكرانية، مؤكدا أن "فرنسا ستقدم معدات وذخيرة أخرى وصواريخ أخرى لها مدى يسمح لأوكرانيا بمقاومة وقيادة هذا الهجوم المضاد"، مستبعدا مع ذلك تزويد أوكرانيا بالطائرات.

وقال: "لم أتحدث عن طائرات، تحدثت عن الصواريخ وعن التدريب"، مضيفا أنه "فى الوقت الحالى، نبدأ التدريب، وهذا هو الاتفاق الذى توصل إليه العديد من الدول الأوروبية".

وتابع ماكرون أنه اتفق مع الجانب الأوكرانى على تشكيل وحدة لتدريب قواته وكتائبه التى ستُكلف بقيادة الهجوم المضاد ومقاومة وإصلاح المركبات والمدافع.

وردا على سؤال حول الطائرات المقاتلة، أكد ماكرون أنه سمح بتدريب الطيارين، مضيفا: "يمكن أن يبدأ التدريب من الآن، وهذا يمكن أن يتم مع "الدول الأوروبية المستعدة لذلك".