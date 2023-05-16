الشرطة اللبنانية: تراجع معدلات الجريمة فى الثلث الأول من 2023

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى بـ لبنان، أن عدد الجرائم المرتكبة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل هذا العام بلغ 2152 جريمة مقابل 3134 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وجاءت جرائم سرقة السيارات فى المرتبة الأولى بعدد 415 جريمة خلال الثلث الأول من العام الجارى بتراجع 5.46 بالمائة عن الفترة ذاتها فى العام الماضى.
وسجلت المديرية 49 جريمة قتل بتراجع قدره 19.67 بالمائة عن العام الماضى، فيما بلغت جرائم السرقة 1367 جريمة خلال الأشهر الأربعة مقابل 2218 جريمة العام الماضى.
وأكدت المديرية أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التى يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أتم الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضى اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. ودعت المواطنين إلى التحلى بروح المسئولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم.
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