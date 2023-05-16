الخزانة: أمريكا فى طريقها للتخلف عن سداد الديون لأول مرة بتاريخها

جدة - نرمين السيد - أكدت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، أنه من غير المرجح أن تفى الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأمريكية بحلول أوائل يونيو المقبل، ما يؤدى إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة فى تاريخها.





وأضافت فى ثانى رسالة للكونجرس فى غضون أسبوعين، أن سقف الدين قد يصبح ملزمًا بحلول الأول من يونيو المقبل، ويعكس التاريخ الجديد مزيدًا من البيانات عن الإيرادات والمدفوعات منذ أن أبلغت يلين المشرعين فى رسالة فى الأول من مايو الجارى بأن ما لدى الوزارة من أموال لدفع الفواتير الحكومية قد ينفد فى أوائل يونيو المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

حذرت يلين من أن عدم رفع الكونجرس سقف الدين الاتحادى البالغ 31.4 تريليون دولار قد يؤدى إلى "أزمة دستورية" وسيطلق العنان "لكارثة اقتصادية ومالية" للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

وأضافت "إذا فشل الكونجرس فى زيادة حد الدين، فسوف يتسبب ذلك فى معاناة شديدة للأسر الأمريكية ويضر بمكانتنا القيادية العالمية ويثير تساؤلات حيال قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وجاءت رسالة يلين الثانية للكونجرس قبل لقاء متوقع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثى لإجراء محادثات بشأن سقف الدين.

ويتوجه بايدن إلى اليابان الأربعاء لحضور قمة مجموعة السبع، ثم إلى أستراليا، وهى رحلة تستغرق نحو أسبوع.

وقال مكارثي، إنه لم يحدث تقدم فى المحادثات الماراثونية على مستوى الموظفين من الإدارة والكونجرس طوال عطلة نهاية الأسبوع.