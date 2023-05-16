العالم اليوم - غارات جوية على الخرطوم وأم درمان.. وقصف بالأسلحة الثقيلة

انتم الان تتابعون خبر غارات جوية على الخرطوم وأم درمان.. وقصف بالأسلحة الثقيلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 09:22 صباحاً - أفادت مصادر لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، بوقوع غارات جوية متزامنة منذ الفجر في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وقصف متواصل بالأسلحة الثقيلة.

ويأتي ذلك عقب إعلان الخارجية الكويتية، مساء الإثنين، اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت لدى الخرطوم.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سنان المجالي أن أفراد البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخرطوم "بصحة جيدة وبخير"، وذلك عقب الاقتحام والاعتداء الذي تعرضت له السفارة.

وفي وقت سابق، قرر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إعفاء المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر.

وكلّف عبد الفتاح البرهان الفريق شرطة حقوقي خالد محي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة في السودان.

جاء ذلك بعد يوم من قرار البرهان إعفاء حسين جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي أحمد بدلا عنه.

كما قام البرهان بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.

من جانبه، نفى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما وصفه بالشائعات التي تحدثت عن مقتله.

وقال حميدتي في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر": "يعمل الانقلابيون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف تدمير السودان. يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم".

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه بصحة جيدة، مشددا على "نجاح المخططات العسكرية" الخاصة بقواته، التي تخوض اشتباكات مع قوات الجيش السوداني.

وندد دقلو بـ"تدمير الجيش للمواقع الحيوية والبنية التحتية والمصانع"، داعيا السودانيين إلى "عدم الإصغاء للشائعات".