إصابة فلسطينى خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا

جدة - نرمين السيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص واعتقل 5 آخرون صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بعد اقتحامها لمخيم "عقبة جبر" فى مدينة أريحا، شرق الضفة الغرببة المحتلة.





وقال شهود عيان من المخيم "إن الشاب أصيب بالرصاص الحى وجرى نقله إلى مستشفى لتلقى العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع وجرى علاجهم ميدانيا، لدى التصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلى، التى منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات".

ودعت مساجد المخيم، للتصدى لقوات الاحتلال، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم "عقبة جبر" بشكل شبه يومى منذ نحو شهرين، وتنتشر الحواجز العسكرية بكثافة شديدة فى المحافطة التى عرفت يوما بهدوئها النسبى مقارنة بمناطق أخرى كثيرة فى الضفة الغربية.