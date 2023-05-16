وقال شهود عيان من المخيم "إن الشاب أصيب بالرصاص الحى وجرى نقله إلى مستشفى لتلقى العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع وجرى علاجهم ميدانيا، لدى التصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلى، التى منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات".
ودعت مساجد المخيم، للتصدى لقوات الاحتلال، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة.
وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم "عقبة جبر" بشكل شبه يومى منذ نحو شهرين، وتنتشر الحواجز العسكرية بكثافة شديدة فى المحافطة التى عرفت يوما بهدوئها النسبى مقارنة بمناطق أخرى كثيرة فى الضفة الغربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة فلسطينى خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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