القوات الأوكرانية: أسقطنا 18صاروخا أطلقتها روسيا على أراضينا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة رويترز"، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لسلسلة انفجارات قوية، سمع دويها وسط العاصمة. وقال مسؤولون أوكرانيون، إن أنظمة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى فى أوكرانيا. وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن "الدفاع الجوى تتصدى للأهداف". وطالبت الإدارة العسكرية فى كييف السكان بالبقاء فى الملاجئ، حيث أكد عمدة كييف تعرض العاصمة لقصف روسى عنيف.

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