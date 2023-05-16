روسيا تحذر من انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، إن انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" سيخلق مخاطر فى المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات غير مقبولة على الإطلاق.





وأضاف جروشكو، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن "محاولات التعديل المصطنع لقضايا بناء الدولة لدخول البوسنة والهرسك وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبى، أو حتى أكثر من ذلك إلى حلف الناتو، لن يؤدى إلا إلى مخاطر إضافية فى المنطقة". وتابع جروشكو أن "مثل هذه المحاولات غير مقبولة، فهى لن تؤدى إلا إلى تقسيم المنطقة".

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