رئيس «فاجنر» الروسية يعلق على اتهامه بالتعاون مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بأن بريجوجين عرض مرارا على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات تابعة للجيش الروسى. مقابل انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة باخموت شرقى البلاد، حيث يخوض عناصره معركة شرسة، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأوكرانية رفضت عرض بريجوجين.
وتأتى التقارير والتكهنات التى لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، فيما يتصاعد الخلاف بين بريجوجين والجيش الروسى، فى سياق الحرب فى أوكرانيا، إذ ينتقد رئيس "فاجنر" علنا هيئة الأركان العامة الروسية منذ أشهر، متهما إياها بـ"عدم تزويد مقاتليه بالذخيرة اللازمة للسماح لهم بالسيطرة على باخموت".
ومن جانبه، رد بريجوجين رد بشكل ساخر، على تقرير الصحيفة الأمريكية، قائلا: "يبدو أننى أحارب من أجل روسيا، لكن فى الوقت نفسه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يتبع تعليماتى. وبالتالى، فإن اليد اليسرى فى حالة حرب مع اليد اليمنى".
جاء فى رسالة صوتية لرئيس فاجنر نشرها جهازه الإعلامى على "تلغرام": "إنها تقارير مضحكة".
من جانبها، علقت موسكو على التقرير، حيث وصف الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف المعلومات التى نشرتها "واشنطن بوست" بأنها "أخبار مضللة".
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