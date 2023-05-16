جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه "من غير المرجح أن تفى الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة بحلول أوائل يونيو مما يؤدى لتخلفها عن السداد لأول مرة فى تاريخها".





وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيشكل خطرا على قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمى. وأوضحت بأن عجزنا عن السداد قد يؤدى لكارثة اقتصادية ومالية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخزانة الأمريكية تعلن احتمالية التخلف عن سداد الديون اعتبارا من يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.