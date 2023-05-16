أوكرانيا: سلسلة انفجارات فى كييف وأنظمة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات روسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، قال مسؤولون أوكرانيون، إن أنظمة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى فى أوكرانيا. وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن "الدفاع الجوى تتصدى للأهداف". وطالبت الإدارة العسكرية فى كييف السكان بالبقاء فى الملاجئ، حيث أكد عمدة كييف تعرض العاصمة لقصف روسى عنيف.

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