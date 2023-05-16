ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «موكا» فى ميانمار إلى 41 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن أكثر من 860 منزلا و14 مستشفى أو عيادة قد تضررت فى جميع أنحاء البلاد بسبب الإعصار القوى الذى صاحبته رياح تبلغ قوتها 195 كيلومترا فى الساعة، وقد أجبر الإعصار آلاف الأشخاص على ترك منازلهم واللجوء إلى الأديرة والمدارس والمبانى القوية للاحتماء بداخلها.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية فى ميانمار إن الإعصار "موكا" قد وصل إلى اليابسة فى ولاية "راخين" بالقرب من مدينة "سيتوى" بعد ظهر أمس الأول الأحد، وكانت تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات (130 ميلا) فى الساعة، ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذى تسبب فيه الإعصار إلا أن الرياح العاتية المصاحبة له أدت إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات.

وذكرت وسائل إعلامية محلية بولاية "راخين" أن الشوارع قد غمرتها المياه وأن هناك أشخاصا محاصرين داخل منازلهم فى المناطق المنخفضة.