المكسيك: مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار على ملعب كرة قدم

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، برصاص مسلحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية لكرة القدم فى متنزه بولاية هيدالجو فى وسط المكسيك، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وبحسب الوكالة، قال مكتب المدعى العام فى بيان، إن إطلاق النار وقع، مساء الأحد، فى حى سكنى فى مدينة أتوتونيلكو دى تولا. وأوضح البيان أن "هجوما مسلحا استهدف ملعب كرة القدم، حيث كانت تجرى مباراة رياضية عائلية، وأوقع ستة ضحايا، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحين". واكتفى البيان بالقول إن السلطات فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.

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