إجراء يابانى جديد لدعم كييف

جدة - نرمين السيد - تدرس الحكومة اليابانية دعوة ممثلين عن الحكومة الأوكرانية لمشاركة التقنيات التى ستساعد بلادهم فى إعادة البناء والإعمار، وذلك بعد الدمار الناجم عن الهجوم الروسى فى فبراير 2022.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن تقرير إعلامى يابانى القول "إن الحكومة اليابانية تدرس تقديم هذه التقنيات بهدف المساعدة فى إعادة الإعمار".

تأتى الخطة قبل قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها فى هيروشيما يوم الجمعة المقبلة، وتشمل القضايا المتوقع مناقشتها استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية لأوكرانيا التى تضررت من الهجوم الروسى.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إنه يريد استغلال القمة كفرصة لتأكيد التضامن الراسخ لدول مجموعة السبع مع أوكرانيا.. مضيفا "اليابان تأمل فى دعم جهود إعادة البناء من خلال دعوة المسؤولين لمعرفة تداعيات الأزمة على الطرق ونظام الطاقة الكهربائية".

يبدو أن الحكومة اليابانية حريصة على إرساء الأساس لاستضافة المناقشات فى القمة وإبداء استعدادها لدعم أوكرانيا.

كما ورد سابقا، فى إطار برنامج التعافى فى حالات الطوارئ الذى تم تنفيذه وفقا لاتفاقية المنحة بين حكومة أوكرانيا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، سيتم نقل معدات لمحطات الطاقة الفرعية بقيمة 5 مليارات ين إلى شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينرجو".