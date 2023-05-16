روسيا: إسقاط مسيرة أوكرانية فى مقاطعة بريانسك

جدة - نرمين السيد - وكانت العاصمة الأوكرانية كييف، قد تعرضت لسلسلة انفجارات قوية، سمع دويها وسط العاصمة. وقال مسؤولون أوكرانيون، إن أنظمة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى فى أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن "الدفاع الجوى تتصدى للأهداف".

وطالبت الإدارة العسكرية فى كييف السكان بالبقاء فى الملاجئ، حيث أكد عمدة كييف تعرض العاصمة لقصف روسى عنيف.