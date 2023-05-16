القاهرة الإخبارية: مصرع 6 أشخاص فى حريق فندق بـ نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - لقى ستة أشخاص على الأقل حتفهم، جراء حريق بفندق صغير فى نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، وقال مسؤولون إنهم يعتقدون أن عدد القتلى يُمكن أن يرتفع، حيث لا يزال هناك 11 شخصًا فى عداد المفقودين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء.





وقالت الشرطة إن الحريق اندلع فى الطابق العلوى من فندق "لوفرز لودج" فى حى نيوتاون بمدينة ولنجتون، بعد منتصف الليل بقليل، حيث ألحق أضرارًا هيكلية كبيرة.

وقال بروس ستابس، المسؤول فى هيئة الإطفاء والطوارئ بنيوزيلندا، خلال مؤتمر صحفى "هناك الكثير من الحطام، بسبب انهيار السقف لكن عثرنا على ستة أشخاص حتى الآن"، ولم يتضح بعد سبب الحريق.

ويوفر الفندق الصغير الإقامة لعدة فئات، مثل عمال البناء والعاملين بالمستشفيات وأولئك الذين يقضون عقوبات فى الخدمة العامة بسبب جرائم بسيطة.

وقالت الشرطة إنها ستحصل على المزيد من المعلومات، عندما يصبح دخول المبنى المكون من 92 غرفة آمنًا.

وزار رئيس الوزراء، كريس هيبكنز، الموقع وتحدث مع مقدمى خدمات الطوارئ، وقال لوسائل الإعلام بعد الزيارة "إنها مأساة تامة ووضع مروع".