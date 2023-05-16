عضو حزب البتريوت الأوكرانى: كييف شهدت قصفًا عنيفًا من القوات الروسية

وأضاف "أبو شمسية"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، وتوجهوا إلى الملاجئ نتيجة أصوات الانفجارات العالية جدًا، بالإضافة إلى سقوط بقايا الصواريخ على المبانى.
وأشار إلى أن الجيش الأوكرانى يرصد جميع الصواريخ، حيث كشفت الرادارات عن طائرات مسيرة روسية تحمل متفجرات تم التعامل معها وإصابتها بنجاح بأحد المناطق البعيدة عن كييف بعدة كيلو مترات.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن القصف الروسى، أسفر عن 3 إصابات دون سقوط ضحايا، بعدما استهداف أحياء العاصمة كييف بالصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ "الكنجال" التى استخدمتها روسيا فى القصف.
وأكد الجيش الأوكرانى، أن روسيا حاولت استهداف بطاريات الباترويوت بالصواريخ، وتم التصدى للقصف الصاروخى الروسى بنجاح.
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