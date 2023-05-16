أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين فى قصف روسى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكر كيريلينكو- فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الروس قتلوا أمس 4 من سكان منطقة دونيتسك - فى أفدييفكا، مشيرا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا.

وفى سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى إقليم خيرسون، أولكسندر بروكودين، إن الجيش الروسى شن 80 غارة على "خيرسون"، مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين.

وأضاف أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضى 80 غارة وأطلقت 407 مقذوفات من المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات بدون طيار، وأكد أن الجيش الروسى استهدف أحياء سكنية فى مناطق بخيرسون ومؤسسة تعليمية، وأصابت الضربات الروسية 6 أشخاص (بينهم طفل)، وأوضح أنه تم إجلاء 95 شخصا آخرين من الأراضى المحررة فى المنطقة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.