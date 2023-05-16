تراكم الديون.. أزمة صنعها 4 رؤوساء وحربان لتهدد الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا، اليوم الثلاثاء، حول أزمة "تراكم الديون" التى تهدد الاقتصاد الأمريكى، بعدما بلغت هذه الديون 31.4 تريليون دولار، لتجبر وزارة الخزانة الأمريكية على الاقتراض.





أزمة صنعها 4 روؤساء وحربان

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذه الديون أزمة خلفت اقتصادية ورثها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وأصبحت مسار شد وجذب داخل الكونجرس، مستعرضًا كيف وصلت الديون الأمريكية إلى هذا الحد.

وبحسب التقرير، تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة حققت فائضًا نقديا فى عام 2001، عندما جمعت أموالاً من الضرائب أكثر مما أنفقته على الخدمات الحكومية، وقد ساهم 4 رؤوساء و10 دورات للكونجرس وحربان فى زيادة الدين العام، إضافة إلى المبالغ الطائلة التى تم إنفاقها لمواجهة جائحة كورونا.

خفض الضرائب

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى بداية الأزمة عندما وقع الرئيس السابق جورج بوش الإبن فى 2001 على أأول قانون لخفض الضرائب على دخول الأفراد والشركات وأرباح الأسهم، ليحول بذلك الميزانية من الفائض إلى المديونية، وارتفاع الدين العام إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما أظهرته تقديرات مكتب الميزانية فى الكونجرس عام 2012.

حربا العراق وأفغانستان

وفى عهد بوش الإبن أيضًا، تدخلت الولايات المتحدة عسكريا فى أفغانستان والعراق، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على وزارة الدفاع والمحاربين القدامى، إذ أوضح تحليل لجامعة هارفارد أن هذه الصراعات كلفت موازنة الدولة الأمريكية ما يتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات دولار، ليصبح إجمالى الدين نحو 6.5 تريليون دولار.

صفقة أوباما والجمهوريين

وقال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إن التخفيضات الضريبية أصبحت بندًا دائمًا فيما بعد، فى صفقة بين الجمهوريين والرئيس الديمقراطى باراك أوباما، الذى تولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة فى 2009، ما أدى إلى زيادة التكاليف، وبلغت الديون فى عام 2013 نحو 16.8 تريليون دولار، وارتفعت فى 2017 إلى 20.5 تريليون دولار.

وأضاف التقرير، أن الرئيس السابق دونالد ترامب استكمل الخطة، ووقع مشروعًا ضخمًا لخفض ضرائب الأفراد، والتى تدفعها الشركات الكبيرة من 35% إلى21%، وارتفع الآثر التراكمى لهذا القانون ليصبح الدين العام 27.7 تريليون دولار فى 2020.

3 أزمات

كذلك، أشار التقرير إلى عدة أزمات مرت بها أمريكا، ما فاقم من قيمة الدين، مثل برنامج التوسع فى العقاقير عام 2006، ومواجهة أزمة الركود الاقتصادى عام 2008، ومواجهة جائحة كورونا بثلاث حزم إغاثة بلغت قيمتها أكثر من 6 تريليون دولار.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية" أن إدارة جو بايدن تسعى الآن لرفع سقف الدين لحل الأزمة كما حدث فى السابق، مع عدم خفض الإنفاق، وهو ما يرفضه الجمهوريون، فأصبحت أمريكا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من شهر يونيو المقبل.