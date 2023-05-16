وزير المالية الألمانى: نرفض التفاف وتحايل بعض الدول على العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الألمانى، كريستيان ليندنر، إنه من غير المقبول التفاف وتحايل بعض الدول على العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية نادين كروجر، أمس الإثنين، أن ألمانيا سترسل 4 أنظمة دفاع جوى إضافية من طراز "IRIS-T" إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات جديدة. وفى وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، لمواجهة الحرب الروسية.

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