إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان صحفى - أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، أحدهم فى البطن، وتم إدخاله للعمليات فى مستشفى جنين الحكومى. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة الهدف فى المدينة، وحاصرت منزلا قبل أن تعتقل فلسطينيا منه.

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