نقابة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 822

جدة - نرمين السيد - أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الاشتباكات من المدنيين فى البلاد إلى 822 شخصًا، جراء الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى السودان فولكر بيرتس، أن الأزمة فى السودان لا يمكن أن تحل عسكريا، مستبعدا أن يتمكن أى طرف من الانتصار على الآخر. وحذر بيرتس - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - من المخاطر الجمة التى تحيق بالسودان جراء الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، قائلا إن انتصار أى طرف - بعد معركة طويلة - قد يؤدى إلى ضياع السودان.

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