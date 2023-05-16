أوكرانيا: مقتل 481 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأفاد مكتب المدعى العام، فى بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بأن أكثر من 1455 طفلا فى أوكرانيا تأثروا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 481 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 974 شخصا آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ 459 حالة، تليها خاركييف بـ277 حالة وفى كييف 128 حالة وفى خيرسون 97 حالة.

وأوضح مكتب المدعى العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجرى للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.