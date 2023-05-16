وزيرة الخزانة الأمريكية توجه رسالة جديدة للكونجرس بشأن الديون

جدة - نرمين السيد - وجهت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، رسالة إلى زعماء الكونجرس، اليوم الثلاثاء، مؤكدة من جديد أن البلاد قد تتخلف عن سداد التزامات ديونها فى وقت مبكر من الأول من يونيو، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





قالت "يلين" فى الرسالة المرسلة يوم الاثنين، إن وزارة الخزانة لن تكون على الأرجح قادرة على الوفاء بجميع التزامات الحكومات، إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع أو تعليق حد الديون بحلول أوائل يونيو، وربما فى وقت مبكر من الأول من يونيو. أجرت "يلين" هذا التقييم بعد الحصول على معلومات إضافية حول أحدث البيانات، والإيصالات الفيدرالية، والنفقات، بعد رسالتها السابقة من هذا النوع فى 1 مايو، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا". حذرت "يلين" من أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضررا خطيرا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعى الضرائب، ويؤثر سلبا على التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة". وأضافت "فى الواقع، شهدنا بالفعل زيادة تكاليف اقتراض وزارة الخزانة بشكل كبير للأوراق المالية التى تستحق فى أوائل يونيو".

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