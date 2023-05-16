التعاون الإسلامى تدين اقتحام وتخريب مبنى سفارة الأردن بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وشددت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المبانى الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمبانى الدبلوماسية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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