رغم العقوبات.. استمرار تدفق البضائع الأمريكية والأوروبية إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه رغم العقوبات المفروضة على موسكو بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال البضائع الغربية الأمريكية والأوروبية تتدفق إلى روسيا، وهو ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" فى تقرير لها مؤخرًا.





وبحسب الصحيفة، تواصل موسكو الحصول على سلع غربية يتم تقييد بيعها فى الغالب بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، لافتة إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه روسيا إلى الحفاظ على اقتصادها، تستمر أيضًا فى عمليتها العسكرية على أوكرانيا. وفى تصريحات لـ"وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون أوروبيون إن هذا الطريق التجارى المزدهر، الذى يسميه المحللون فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بـ"الدّوار الأوراسى"، هو علامة على نجاح روسيا فى إيجاد طرق جديدة للحصول على السلع المطلوبة رغم العقوبات الغربية.

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