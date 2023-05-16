توقيف رئيس المحكمة العليا فى أوكرانيا للتحقيق فى شبهة فساد

جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، مقتل 481 طفلا وإصابة 974 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى شهر فبراير 2022.
وأفاد مكتب المدعى العام، فى بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بأن أكثر من 1455 طفلا فى أوكرانيا تأثروا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 481 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 974 شخصا آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ 459 حالة، تليها خاركييف بـ277 حالة وفى كييف 128 حالة وفى خيرسون 97 حالة.
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