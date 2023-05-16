العالم اليوم - "حادث خطير" لعمال داخل بئر في الأردن.. وجهود الإنقاذ مستمرة

انتم الان تتابعون خبر "حادث خطير" لعمال داخل بئر في الأردن.. وجهود الإنقاذ مستمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 02:16 مساءً - تتعامل الفرق المتخصصة الأردنية في مدينة العقبة جنوب الأردن، مع إنهيار التربة على شخصين داخل بئر عمقه يصل لـ 30 مترا.

وتمكنت الأجهزة المتخصصة من إنقاذ أحدهما وإسعافه لأقرب مستشفى في حين لا يزال العمل جاريا لإنقاذ الآخر وفق ما أفاد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لموقع "دوت الخليج".

وأكد أنهما تعرضا لانهيار التربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة "بئر مذكور".

وأوضح أن جميع الجهات المتخصصة مستنفرة وتعمل بحذر ومهنية لتحرير وإنقاذ الشخص الآخر والذي يحمل جنسية عربية.