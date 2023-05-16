إصابة 9 أشخاص فى تفجير انتحارى بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية - على موقعها الإلكترونى - عن المسؤولين القول: إن انتحاريا استهدف عربة لقوات الأمن قرب قرية عيدك، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الأمن.

وذكر المسؤولون أن القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة، وبدأت عملية البحث عن المتورطين فى الحادث. بينما تم نقل الجرحى جوا، مشيرين إلى أنه من بينهم اثنان فى حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكرى المشترك فى بانو.