الشرطة الإيطالية تعثر على مخدرات بقيمة 880 مليون دولار مخبأة داخل شحنة موز

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى جنوب إيطاليا، اليوم الثلاثاء، ضبط 2700 كيلوجرام من مخدر الكوكايين عالى النقاء، مخبأة فى حاويتى تبريد بهما شحنة موز قادمة من الإكوادور، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وفى بيان لها، قالت وحدة الجرائم المالية فى الشرطة الإيطالية، إن قيمة المخدرات المضبوطة فى ميناء جويا تاورو فى كالابريا تتجاوز 880 مليون دولار. وجاءت الشحنة من جواياكيل فى الإكوادور، وكانت وجهتها النهائية أرمينيا عبر ميناء باتومى المُطل على البحر الأسود فى جورجيا. وأضافت الشرطة أنه تم اكتشاف المخدرات فى الحاويتين اللتين يبلغ طول كل منهما 12 مترًا، بفضل أجهزة مسح متخصصة وبمساعدة كلب بوليسى يدعى "جويل". وقالت الشرطة إنها عثرت على 600 كيلوجرام أخرى من الكوكايين فى الأيام القليلة الماضية فى حاويات فواكه قادمة من الإكوادور، يتم شحنها عبر جويا تاورو. وأضافت أن تلك الشحنات كانت متجهة إلى مناطق أخرى فى إيطاليا وكرواتيا واليونان وجورجيا. وتتمركز فى كالابريا مافيا ندرانجيتا التى حلت محل عصابة كوزا نوسترا فى صقلية، كأقوى تنظيم مافيا فى إيطاليا وتلعب دورًا محوريًا فى تجارة المخدرات.

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