الدفاع الروسية تعلن إصابة منظومة «باتريوت» الأمريكية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إصابة منظومة "باتريوت" المضادة الأمريكية الصنع فى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بواسطة أحد الصواريخ الروسية من طراز "كينجال" التى تعد من الأسلحة الباليستية "فرط الصوتية".





وأوضحت الوزارة ـ فى بيان إن "صاروخ كينجال التى تفوق سرعته سرعة الصوت أصاب بضربة عالية الدقة، منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية المضادة للصواريخ فى مدينة كييف". وكان مصدر فى وزارة الدفاع الروسية، قد نفى فى وقت سابق ،المزاعم حول أن منظومة "باتريوت" الأمريكية، تمكنت من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسى فرط الصوتى، مؤكدا أن خصائصه التقنية تنفى هذا الادعاء. ويأتى هذا بعد أن صرح رئيس الخدمة الصحفية فى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، باتريك رايدر بأن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا من طراز "كينجال" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخى باتريوت، الذى تم نقله مؤخرا إليها.

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