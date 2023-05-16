القاهرة الإخبارية: الدعم السريع اعتدت على كنيسة فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن الاشتباكات والقصف فى أم درمان ما زال مستمرا، كذلك هناك تحليق مكثف للطيران السودانى فى سماء المدينة. وأوضحت القناة الإخبارية، أن الجيش السودانى يواصل تمشيط بعض أحياء أم درمان. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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