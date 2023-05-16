العالم اليوم - مع استمرار التضخم.. البطالة ترتفع في بريطانيا خلال مارس

انتم الان تتابعون خبر مع استمرار التضخم.. البطالة ترتفع في بريطانيا خلال مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 03:22 مساءً - ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر مارس الماضي، في وقت يلقي التضخم المرتفع بثقله على سوق العمل البريطاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في بيان، الثلاثاء، إن معدل البطالة في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى 3.9 بالمئة، من 3.8 في شهر فبراير.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقا على هذه الأرقام: "من المشجع أن معدل البطالة في مستويات متدنية بشكل غير مسبوق، ولكن الصعوبة في إيجاد اليد العاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف: "علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار بإصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل".

ويبقى معدل التضخم السنوي في بريطانيا مرتفعا، إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد يكبح تأثير التراجع بأسعار الطاقة.

وقبل أيام، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، مواصلا سياسته المتشددة من أجل كبح التضخم الذي لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.

وقال بنك إنجلترا، الذي جاء قراره متوافقا مع توقعات المحللين، إن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود هذا العام.

وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 اثنى عشر مرة حتى الآن، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.