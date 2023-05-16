العالم اليوم - سوريا تودع "شيخ الكار".. رحيل عملاق الدراما هشام شربتجي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 03:22 مساءً - ودعت سوريا، الثلاثاء، المخرج الشهير هشام شربتجي، الذي توفي عن عمر 75 عاما بعد صراع مع المرض.

وعانى الراحل انتكاسات صحية متكررة، من جراء إصابته بجلطة دماغية قبل عامين.

وكانت ابنته، المخرجة رشا شربتجي، قد أشارت إلى تحسن حالته في الفترة الماضية، إلا أنه بقي متعبا حتى أعلنت وفاته الثلاثاء.

شيخ الكار.. عملاق في الدراما السورية

• يعد شربتجي، وهو من مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في العقود الثلاثة الأخيرة.

• حصل الراحل على بكالوريوس أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

• لاقت أعماله رواجا كبيرا في العالم العربي، خاصة إن العديد منها صبغ بطابع كوميدي طريف.

• يلقب الراحل بـ"شيخ الكار"، كما أن له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة مسلسلات سورية كوميدية، ثم أعمالا أخرى أبرزها "جميل وهناء"، و"عيلة 5 نجوم" وغيرها.