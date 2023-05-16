رئيس جنوب إفريقيا: بوتين وزيلينسكى أبديا استعدادهما لبحث خطة سلام إفريقية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أبديا استعدادهما لاستقبال بعثة من زعماء أفارقة لبحث خطة سلام بشأن الأزمة الأوكرانية.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أن الخطة يدعمها عدد من القادة الأفارقة، فى مقدمتهم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ورئيسا السنغال وأوغندا.

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