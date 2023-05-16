حفيد مؤسس «الإرهابية» يواجه السجن بتهمة الاغتصاب فى سويسرا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن رمضان، متهم بالاعتداء جنسيا على امرأة فى أحد فنادق سويسرا سنة 2008.
وتقول الشاكية التى حظيت بمساندة واسعة من منظمات حقوق المرأة، إنها تلقت تهديدات بسبب القضية، فيما تفضل تقديمها باسم "بريجيت" خلال المحاكمة.
وقالت إنها التقت رمضان أول مرة فى حفل توقيع كتاب بمدينة جنيف السويسرية، ثم استمر الاتصال بينهما عبر منصات التواصل. ولكن بعد أشهر، دعا رمضان السيدة إلى فنجان قهوة فى الفندق على هامش مؤتمر، ثم اعتدى عليها بطريقة وصفت بـ"الوحشية" داخل غرفته.
ووجه القضاء السويسرى، 3 تهم اغتصاب لرمضان على خلفية ما وقع فى 28 أكتوبر 2008، إضافة إلى تهمة متعلقة بممارسة الجنس عن طريق الإكراه، إذ يواجه رمضان عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.
وكانت أول شكوى سجلت بحق حفيد حسن البنا من طرف الناشطة النسائية هندا عيارى، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوالها فى إطار التحقيق فى القضية، وفى أعقاب الشكوى الأولى نفى رمضان من خلال محاميه هذه الادعاءات، وقدم بدوره شكوى ضد عيارى، كما اتهمته امرأتان فرنسيتان بالاغتصاب.
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