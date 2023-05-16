صور إباحية واعتداء على قاصرات.. فضائح حفيد مؤسس «الإرهابية» فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - فضائح بالجملة تشهدها الجماعة الإرهابية وعناصرها فى الخارج، والذى كان أبرزها طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة الإرهابية، والتى تكشف عن ازداوجية التنظيم المتورط فى الكثير من الجرائم.





يبدو أن الفضائح الجنسية لطارق رمضان لم تنته بعد، إذ بدأت، أمس الإثنين، محاكمة حفيد حسن البنا، مؤسس التنظيم الإرهابى، أمام القضاء السويسرى بتهمة الاغتصاب.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن رمضان، متهم بالاعتداء جنسيا على امرأة فى أحد فنادق سويسرا سنة 2008.

الحقيقة أن تلك القضية ليست الوحيدة لطارق رمضان، إذ تم اتهامه بـ"الاغتصاب" إثر شكوى تقدمت بها سيدتان فى خريف 2017. وبعد عام من الإنكار، أقر رمضان، بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت "بالتراضى".

كذلك، اتهم رمضان، باغتصاب امرأة تشكو من إعاقة فى عام 2009 فى ليون الفرنسية وناشطة نسوية فى عام 2012 بباريس.

كما تم الكشف عن وجود مئات الصور الجنسية على هاتف حفيد البنا الذى يواجه تهما بالاغتصاب.

وأفادت صحيفة "لو جورنال دى ديمانش" الفرنسية، بأن الشرطة العلمية اكتشفت بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة إباحية وجنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى.

وأعلن مجلس الدولة السويسرى، أنه توصل بنتائج تحقيق سرى، إلى أن رمضان متورط فى فضائح جنسية بسويسرا مع قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 18 عاما.

ويفيد التحقيق، وفقا لموقع "أو بى إس" الفرنسى، بأن رمضان حاول إغراء تلميذة كانت تدرس عنده وتبلغ من العمر 14 عاما لكنه لم ينجح، مضيفا أنه مارس الجنس مع 3 طالبات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عامًا.

ووجد التحقيق، الذى تم فتحه يوم 14 مارس 2018، أن رمضان متورط فى "علاقات غير لائقة" مع تلميذاته، حيث كان يدعو طالباته إلى تناول الغداء فى أحد المطاعم القريبة من المدرسة، قبل أن ينفرد بهن فى سيارته أو فى أماكن معزولة.