منذ الصيف الماضى.. أوكرانيا تعلن أول نجاح لهجومها فى باخموت

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكى، أن تقدم الجيش الأوكرانى هو أول نجاح فى الهجوم الرامى منذ الصيف الماضى.
وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تسيطر على حوالى 95% من باخموت، فيما قال أولكسندر سيرسكى إن الأيام الماضية أظهرت أنه يمكنن لقواته الأوكرانية المضى قدمًا وتدمير العدو ـ الروس.
وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية إلى أن القوات الأوكرانية تقاتل بموارد أقل، إلا أنها مع ذلك تنجح فى تدمير خطط العدو، فى إشارة للقوات الروسية.
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