زيلينسكى يطالب وبايدن يستبعد.. مقاتلات «إف-16» حلم أوكرانى وتردد غربى

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقرير، قال الرئيس زيلينسكى: "أطالب حلفاء أوكرانيا بتسليمنا طائرات مقاتلة فى أقرب وقت ممكن، لمواجهة قوات روسيا"، مضيفًا أنه "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة كلما اقترب موعد انتهاء العدوان".

وحث زيلينسكى حلفاؤه الغربيين قائلاً: "مستعدون لشن هجومنا المضاد دون انتظار توريد مقاتلات "إف -16".

فيما قال وزير خارجيته دميترو كوليبا، إنه "لا يرجح تسليم أوكرانيا مقاتلات جوية فى المستقبل القريب"، مضيفًا أنه "يجب لفت الانتباه لضرورة تدريب الطيارين الأوكرانيين الآن"، وأن "أوكرانيا لم تتلق وعودًا من أى دولة حول توريد طائرات مقاتلة"

وتابع كوليبا: "أوكرانيا ستدفع ثمنًا إضافيا بسبب تردد حلفائها"، فى حين أن "طائرات (إف – 16) تجعل الهجوم المضاد أسرع بكثير".

وعلى الجانب الآخر جاء الر من واشنطن صادمًا للأوكرانيين، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف – 16 إلى أوكرانيا". وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن: "أستبعد نقل طائرات إف 16 إلى أوكرانيا، فلا معنى لها فى سياق النزاع الحالى".

وقال جون فينر، نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن "واشنطن ستناقش فكرة توريد طائرات مقاتلة بعناية شديدة مع كييف وحلفائها".

وبالمثل جاء موقف فرنسا مخيبًا لأمال زيلينسكى، إذ قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه "من الضرورى أن يعطى الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة وتسليمها بشكل أسرع"، مشددًا على أنه "لا يمكن تسليم أوكرانيا مقاتلات إف – 16 تحت أى ظرف".

كذلك كان موقف برلين، فقال المستشار الألمانى أولاف شولتس إن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن "مسألة الطائرات المقاتلة لا يمكن أن تطرح من الأساس". وبرر شولتس الموقف قائلاً: "يجب عدم الدخول فى حرب مزايدة مستمرة بشأن أنظمة الأسلحة".

بينما أكد رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، أن "هولندا لم تتلق أى طلب رسمى من أوكرانيا لإمدادها بالطائرات المقاتلة".

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، ففى أرض المعركة، قال الرائد الأوكرانى فاديم فورشيلوف: "خسرنا بعض أفضل طيارى إف 16 فى المعركة.. وبينما نواصل الانتظار سنفقد المزيد من الطيارين الأكفاء".

وغرد وزير الخارجية الأمريكى السابق مايك بومبيو، خارج السرب، قائلاً إنه "سأعمل على إمداد واشنطن لكييف بطائرات مقاتلة من طراز إف 16".