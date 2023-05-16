جرائم حفيد مؤسس «الإرهابية»..منظمات حقوق المرأة فى سويسرا توقظ ضمير المحكمة

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن محاكمة طارق رمضان، انطلقت فى سويسرا، أمس الإثنين، على خلفية اتهامه بالضلوع فى قضية اغتصاب والاعتداء جنسيًا على امرأة فى أحد فنادق سويسرا سنة 2008.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن منظمات حقوق المرأة فى سويسرا كان لها دور كبير فى إيقاظ ضمير المحكمة، وتسليط الضوء من جديد على جرائم حفيد مؤسس الجماعة الإرهابية، خصوصا أنه أسس فى وقت سابق مركزا لتدريب الشباب حول عدة مواضيع، بينها الدفاع عن حقوق النساء.

وانتقدت عدة وسائل إعلام فى فرنسا وسويسرا إعلان رمضان. وفى هذا السياق قالت صحيفة "ماريان" الفرنسية: "من الممكن أن تكون واعظاً وتدافع عن الفضيلة بينما أنت متهم بالاغتصاب".

كذلك، جرى النظر إلى قضية حفيد مؤسس الإرهابية بمثابة أبرز القضايا التى أثيرت فى إطار حملة "مى تو"، التى سعت إلى فضح المتحرشين والمعتدين جنسيًا.

الحقيقة أن تلك القضية ليست الوحيدة لطارق رمضان، إذ تم اتهامه بـ"الاغتصاب" إثر شكوى تقدمت بها سيدتان فى خريف 2017. وبعد عام من الإنكار، أقر رمضان، بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت "بالتراضى".

كذلك، اتهم رمضان، باغتصاب امرأة تشكو من إعاقة فى عام 2009 فى ليون الفرنسية وناشطة نسوية فى عام 2012 بباريس.

كما تم الكشف عن وجود مئات الصور الجنسية على هاتف حفيد البنا الذى يواجه تهما بالاغتصاب.