الدوما الروسى يصوت بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطى الليبرالى ليونيد سلوتسكى: "إن القرار يصب فى المصلحة الوطنية لضمان أمن روسيا".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد تقدم مؤخرا إلى مجلس الدوما بمشروع قرار بالانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية للتصويت عليها. ومعاهدة الأسلحة التقليدية تعود إلى عام 1990، ودخلت حيز التنفيذ فى نوفمبر من عام 1992.
يُذكر أنه فى نوفمبر 2011 أعلنت الولايات المتحدة من جانبها تعليق تنفيذ بعض التزاماتها أمام روسيا.
وبعد عدة سنوات أخرى من المحاولات لإنقاذ المعاهدة، أعلنت روسيا التعليق التام لمشاركتها فى المعاهدة اعتبارا من 11 مارس 2015، والآن تنسحب من هذه المعاهدة.
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