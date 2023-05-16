مراسل القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران السودانى فى سماء أم درمان

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من "أم درمان"، إن الطائرات تُحلق بكثافة على مدار اليوم فى سماء أم درمان، فى اتجاه مدينة الخرطوم، وكذلك إلى الخرطوم بحرى ومناطق جنوب غرب، وغرب أم درمان.





وأضاف "الجندى" فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان"، أن الطائرات أغلبها استطلاعية، وأن الحربية منها تُحلق فى الشريط المُحاذى لنهر النيل، على منطقة الخرطوم بحرى، وتحديدًا فى منطقة مزارع "الحلفايا"، وكذلك فى المحيط المجاور للقيادة العامة. وأشار إلى أن هناك اشتباكات عنيفة حدثت صباح اليوم بين الجيش السودانى والدعم السريع أعلى كوبرى "الحلفايا" الذى يربط مدينة "أم درمان"، بمدينة الخرطوم بحرى، امتدت إلى شمال مدينة الخرطوم بحرى ما يطلق عليه الريف الشمالى. وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "الدعم السريع" اعتدت على كنيسة فى الخرطوم، لافتًا إلى أن قوات الجيش السودانى تُواصل تمشيط بعض أحياء أم درمان.

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