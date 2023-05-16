مصدر : البعثة الدبلوماسية الأردنية بالسودان بخير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، إن البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير وهي موجودة في مناطق آمنة في بورتسودان.
وأشار المصدر : إلى أن البعثة الدبلوماسية موجودة في بورتسودان أسوة بالبعثات الدبلوماسية الأخرى.
وأوضح أن البعثة تعمل لتسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن، وبيّن أن أغلب الأردنيين غادروا السودان ضمن عمليات الإجلاء التي أجراها الأردن.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين، تعرّض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.
وأعربت الوزارة في بيان صحفي عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرّض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.
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