نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابنتا الملك عبد الله وأوباما تتخرجان من نفس الجامعة - صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- شهد حفل تخرج في أمريكا مصادفة بأن كانت ابنة ملك الأردن، الأميرة سلمى، حاضرة بنفس حفل التخرج الذي كانت فيه ساشا، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما

وشارك أفراد العائلة الملكية في الأردن صوراً ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بتخرج الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية.



ونشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لقطة من شاشة هاتفه خلال مكالمة بالفيديو مع شقيقته الأميرة سلمى وقد ظهرت بملابس التخرج باللون الأحمر والأصفر.



وعلّق ولي العهد على منشوره على انستغرام بـ" ألف مبروك سلمى.. مبروك لأروع سلمى".



بدورها، نشرت الملكة رانيا ظهراً منشوراً مماثلاً على انستغرام، تضمن مجموعة من الصورة للأميرة سلمى مع الملك عبد الله الثاني والملكة، وعلقت عليها بالقول "‎فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس - مبارك حبيبتي".



وفي إطار متصل، شاركت الدوائر المقربة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مجموعة من الصورة لاحتفاله بتخرج ابنته ساشا من الجامعة نفسها.



واستطاع بعض الحاضرين رصد أوباما برفقة زوجته ميشال وابنتهما ماليا، يهللان لساشا أثناء صعودها المسرح ونيلها الشهادة.

كما شوهدت عائلة أوباما تتبادل الأحاديث مع عائلة الملك عبدالله الثاني على هامش حفل التخرج.

يذكر أن الأميرة سلمى حصلت على درجة البكالوريوس في علم الآثار، بينما ساشا نالت درجة البكالوريوس في علم الاجتماع.

المصدر : 24 امارات