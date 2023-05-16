الاردن : الاشغال الشاقة 20 عاما لشاب قتل ثلاثينيا حاول الاقتراب منه جسدياً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالسجن 20 عاما بالاشغال الشاقة لشاب عشريني قتل آخر في عمان .
وفي تفاصيل القضية : فان شاب ثلاثيني اتصل بصديق له في العشرين من عمره واخبره ان يرافقه لتناول المشروبات الروحية في مزرعة معينة ، ليوافق الاخير على ذلك وذهبا سويا الى المزرعة بعد ان جلبا كمية من المشروبات الروحية .
واضافة للتفاصيل : وانه وخلال تواجدهما في المزرعة قام الشاب الثلاثيني بطلب اقامة علاقة جسدية مع الشاب العشريني الا انه رفض وحاول مغادرة المكان ليقوم الثلاثيني باللحاق به والامساك به من الخلف مما دفع الشاب العشريني بامساك حجر كان قريب منه وضربه على رأس الثلاثيني مما ادى الى سقوطه .
وبعدها قام الشاب العشريني برمي الحجاره عليه بشكل متواصل حتى تأكد من وفاته ومن ثم قام بدفنه واخبار ذويه في اليوم التالي للجريمة وتسليم نفسه للاجهزة الامنية .
وعليه جرت المحاكمة .
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