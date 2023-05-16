وفاة طفلين بحريق منزل في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- توفي ليلة الاثنين الثلاثاء ، طفلين جراء حريق منزل في منطقة المقابلين بعمان . وقال مصدر : ان الطفلين توفيا جراء احتراق المنزل حيث استنشقا الغازات المنبعثة من الحريق مما ادى الى وفاتهما . وتم اخلاء جثتهما الى المستشفى لاجراء اللازم . والأمن يحقق .

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