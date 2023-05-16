الدفاع المدني يخرج جثة شخص اخر من حادثة انهيار الأتربة في العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الدفاع المدني المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي بذلت جهوداً كبيرة حتى تمكنت من تحرير جثة الشخص الآخر من تحت الردم وهو من جنسية عربية نتيجة انهيار الأتربة وعمق البئر الذي يصل إلى 30 م ، وتم نقله إلى المستشفى .

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