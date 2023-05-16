العالم اليوم - من أجل أوكرانيا.. أميركا تعلن وصول دبابات "أبرامز" لألمانيا

انتم الان تتابعون خبر من أجل أوكرانيا.. أميركا تعلن وصول دبابات "أبرامز" لألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 06:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، الإثنين، وصول دبابات من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا، مع توقع أن يبدأ الجنود الأوكرانيون التدريب على استخدامها "في الأسابيع المقبلة".

وقال البنتاغون إنه "يستطيع تأكيد وصول 31 دبابة إلى غرافنوهر بألمانيا، استعدادا لتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية"، وفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".

وقال متحدث باسم البنتاغون: "من المتوقع أن تصل تلك الأطقم (الأوكرانيون) وتبدأ التدريب في غضون الأسبوعين المقبلين".

وتابع: "يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف للأطقم والمشرفين الأوكرانيين، إلى إعدادهم لأدوارهم الحاسمة في المستقبل في التشغيل الفعال للدبابة M1 والدفاع عن الشعب الأوكراني".

• لطالما كانت الدبابات الأميركية على قائمة أمنيات المسؤولين الأوكرانيين، لكن إدارة الرئيس جو بايدن كانت مترددة في البداية لتسليحها بالأسلحة المتطورة، بسبب صعوبة التدريب على استخدامها وصيانتها، مقارنة بالمركبات المدرعة الأخرى.

• في أواخر يناير الماضي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا، أعلن بايدن أنه سيرسل 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، مع تعهد ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد 2.

• يشار إلى أن الدبابات التي وصلت إلى ألمانيا ليست الدبابات التي سيتم نشرها في أوكرانيا.

ولدى سؤاله، الأربعاء، عن سبب عدم تمكن الأوكرانيين من استخدام الدبابات التي يتم تدريبهم عليها في هجوم الربيع، قال المتحدث إن الدبابات التي يتم شحنها إلى ألمانيا "مخصصة للتدريب على وجه التحديد، ولا تمتلك بالضرورة القدرات التي قد يحتاجون إليها للدخول في قتال".

وأضاف: "الدبابات التي سنوفرها لأوكرانيا تمر بعملية التجديد في الوقت الحالي. سيتم تحديثها وترقيتها وتجهيزها للتصدير إلى أوكرانيا".

واستطرد: "لأننا نقوم بذلك في نفس الوقت، سنكون قادرين على توفير هذه الدبابات لهم في الخريف، لنقلها إلى أوكرانيا قبل نهاية العام".