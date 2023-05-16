العالم اليوم - "يوروستات" تُعدل بيانات نمو الاتحاد الأوروبي بالربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 06:22 مساءً - سجّل الاقتصاد الأوروبي نموا أقل مما كان يُعتقد في الربع الأول من 2023، وفق ما ذكرت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لأرقامها السابقة.

وأوضحت وكالة "يوروستات"، الثلاثاء، بعد جمع بيانات تمّت مراجعتها، أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا سجّل بأكمله نموا نسبته 0.2 بالمئة، لا 0.3 بالمئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على أساس فصلي.

ولكن الوكالة لم تسجّل أي تغيّر في النمو الاقتصادي المسجّل في منطقة اليورو، والبالغ 0.1 بالمئة في الربع الأول من 2023.

ورغم المراجعة، تجّنب الاتحاد الأوروبي ركودا في الشتاء الماضي بعدما انكمش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.

والاثنين، عززت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2023 لمنطقة اليورو التي تضم 20 بلدا بواقع 0.2 نقطة إلى 1.1 بالمئة.

كذلك، رفعت المفوضية توقعاتها للنمو في التكتل بمجمله للعام 2023، لكنها ما تزال أقل من تلك المسجلة لمنطقة اليورو عند حوالي واحد بالمئة.

وراجعت المفوضية أيضا توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو، متوقعة أن يصل إلى 5.8 بالمئة هذا العام مقارنة مع 5.6 بالمئة في التوقعات السابقة.